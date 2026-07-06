Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) eski genel sekreterlerinden Naci Talat anısına bu yıl 28 incisi düzenlenen Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası dün başladı. CTP Gönyeli Ocak Örgütü ile Naci Talat Vakfı iş birliğinde düzenlenen turnuva önümüzdeki hafta tamamlanacak.

Gönyeli Spor Kulübü Akademi Sahası'nda iki farklı kategoride organize edilen turnuvada ilk maç heyecanı yaşandı

Kadınlar kategorisinde oynanan iki karşılaşmada futbolseverler toplam 10 gole tanıklık etti. Günün ilk maçında Dumlupınar Türk Spor Kulübü, Balıkesir Spor Kulübü'nü 4-1 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Gönyeli Spor Kulübü, Biker Ladies karşısında sahadan 5-0 galip ayıldı.

Futbolsever ve emektar hakem Alper Alligüllü yönetimindeki turnuva, 8 Temmuz Salı akşamı Gönyeli Spor Kulübü Akademi Sahası'nda oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek.

Saat 20.00'da başlayacak programda ilk olarak Dumlupınar - Biker Ladies, ardından Balıkesir - Gönyeli maçları oynanacak

Turnuvada 14 Temmuz'da yarı final karşılaşmaları, 15 Temmuz'da ise üçüncülük maçı, final karşılaşması ve milletvekilleri ile basın mensupları arasında oynanacak gösteri maçı gerçekleştirilecek. Tumuva, dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erecek.

Turnuva kapsamında 11 Temmuz Cumartesi günü, 10 yaş altı çocukların oluşturduğu takımlar da sahaya çıkacak.

Gönyeli Spor Kulübü Akademi Sahası'nda saat 17.00'da başlayacak karşılaşmalarla çocuklar hem futbol heyecanını yaşayacak hem de dostluk ve fair-play ruhunu sahaya yansıtacak.

Gün sonunda düzenlenecek ödül töreniyle çocuklara madalyalan ve ödülleri takdim edilerek etkinlik tamamlanacak.