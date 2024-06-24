Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci Dr. Kenan Arifoğlu’nu kabul etti. Kabulde Dr. Kenan Arifoğlu ‘’İki Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman’’ kitabını Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’ye takdim etti.

Dr. Kenan Arifoğlu kabulde yaptığı konuşmada ‘’İki Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman’’ kitabının 1930’lardan 1980’lere kadar kullanılmış bisikletleri içeren bir kitap olduğunu söyledi ve kitabının içeriği hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca kabulde Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’nin bir dönem katıldığı chopper bisiklet yarışında ikinci gelmesinden dolayı Dr. Kenan Arifoğlu kendisinin bir zamanlar kullandığı chopper bisikletini yanında getirerek Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’ye göstererek o günleri hatırlamasına vesile oldu.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’de konuşmasında Dr. Kenan Arifoğlu’na teşeşkkürlerini iletti ve geleneklerimizi, göreneklerimizi ve yaşadıklarımızı yarınlara taşımanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ayrıca Dr. Kenan Arifoğlu’nun ‘’İki Tekerlek Üzerinde Uzun Bir Zaman’’ kitabınının bir sonraki bisiklet sergisi 15 Temmuz – 30 Temmuz Arasında Ercan Havalimnında Açılacak.