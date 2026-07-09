Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Uluslararası Örgütlerin Yönetimi ve Yöneticileri Derneği Başkanı ve 4. Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali Akdemir’i kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, 12 - 14 Kasım arası Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spectrum Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 4. Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi hakkında bilgi verildi.

Kongrenin, GAÜ iş birliğinde gerçekleştirileceği ve akademisyenler, araştırmacılar, kamu yöneticileri ile iş dünyası temsilcilerini bir araya getireceği ifade edildi.

Prof. Dr. Ali Akdemir, kongrenin ana temasının “Y, Z, Alfa ve C Kuşaklarına Yönelik Liderlik Tarzları ve Modelleri” olduğunu belirterek, yönetimin kavramsal-kuramsal, konusal-tematik, kurumsal ve kurumlararası etkileşim boyutlarının ele alınacağını söyledi.

Akdemir, kongrenin uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesine ve yönetim bilimleri alanındaki güncel yaklaşımların paylaşılmasına katkı sağlayacağını da vurguladı.

Bakan Arıklı ise bilimsel ve akademik etkinliklerin KKTC’nin uluslararası görünürlüğüne katkı sunduğunu belirterek, böylesi organizasyonların ülkenin eğitim ve kongre turizmi açısından önemli fırsatlar yarattığını ifade etti.

Kongrenin başarılı geçmesi temennisinde bulunan Arıklı, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.