CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Atatürk Öğretmen Akademisi mezuniyet töreninde genç öğretmenlere seslendi. İncirli, öğretmenlik mesleğinin siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini belirterek, eğitimde ortak akıl ve adalet çağrısında bulundu.

CTP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Atatürk Öğretmen Akademisi'nin mezuniyet törenine katılarak yeni mezun öğretmenlere hitap etti.

Konuşmasında öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli görevlerden biri olduğunu vurgulayan İncirli, "Toplumun aydınlığını tarih boyunca öğretmenler taşıdı" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik mesleğinin siyasi kaygılarla tartışma konusu yapılmasının eğitim camiasında huzursuzluk yarattığını belirten İncirli, mesleğin saygınlığının korunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi.

Atatürk Öğretmen Akademisi'nin 1937 yılından bu yana ülkeye öğretmen yetiştiren köklü bir kurum olduğuna dikkat çeken İncirli, Akademi'nin kurumsal kimliğinin korunarak geleceğe taşınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Öğretmen açığının artık geçici değil kronik bir sorun haline geldiğini dile getiren İncirli, eğitimde sağlıklı bir planlama yapılması ve öğretmen adaylarının belirsizlikten kurtarılması gerektiğini kaydetti.

Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası'nda yapılan değişikliklerin hem akademi mezunlarını hem de geçici öğretmenleri belirsizliğe sürüklediğini savunan İncirli, düzenlemenin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

CTP olarak yasanın yeniden görüşülmesi sürecine yapıcı katkı sunmaya hazır olduklarını ifade eden İncirli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yasanın Meclis'e geri gönderilmesini bir çözüm fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda yeni mezun öğretmenlere seslenen İncirli, çağdaş, laik ve bilimsel eğitimin her çocuğun temel hakkı olduğunu vurgulayarak, "Işık artık sizde. Onu düşürmeyin, söndürmeyin, karartmayın; geleceğe taşıyın." ifadelerini kullandı.