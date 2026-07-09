TEL-SEN, BRT Yasası'nda yapılan değişikliklerle elektronik cihazlardan bandrol ücreti alınmasını öngören düzenlemeye tepki gösterdi. Sendika, kamu kurumlarının finansmanının vatandaşın sırtına yeni yükler bindirilerek sağlanamayacağını savundu.

TEL-SEN Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Sendika Başkanı Hakan Üredi, BRT Yasası'nda yapılan değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üredi, elektronik cihazlardan bandrol ücreti alınmasını ve internet altyapısını kapsayan yeni düzenlemeleri eleştirerek, kamu kurumlarının mali ihtiyaçlarının vatandaşın omuzlarına ek yük bindirilerek karşılanmasının doğru olmadığını ifade etti.

BRT'nin ülkenin önemli kamu kurumlarından biri olduğuna dikkat çeken Üredi, itirazlarının kuruma ya da çalışanlarına değil, finansman yöntemine yönelik olduğunu belirtti.

Yeni düzenlemeyle telefon, tablet, bilgisayar, modem, televizyon, motorlu araç, tekne ve yatlardan bandrol ücreti alınmasının, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaş üzerinde yeni bir mali yük oluşturacağını savunan Üredi, kamu hizmetlerinin finansmanında farklı yöntemlerin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu'na bandrol oranlarını beş katına kadar artırma yetkisi verilmesinin de gelecekte ek maliyetler doğurabileceği uyarısında bulunuldu.

Üredi ayrıca, yasaya eklenen "internet", "dijital medya" ve "yeni medya" tanımlarının yalnızca mali değil, aynı zamanda kurumsal görev alanlarını da etkileyen önemli bir değişiklik olduğunu ifade etti.

İnternet altyapısının Telekomünikasyon Dairesi'nin görev sahasında bulunduğunu belirten Üredi, yayıncılık ile telekomünikasyon alanlarının birbirinden ayrılması gerektiğini savundu.

TEL-SEN, BRT'nin güçlendirilmesine karşı olmadıklarını ancak bunun vatandaşa yeni mali yükler getirilerek değil, etkin bütçe planlaması, tasarruf tedbirleri ve alternatif finansman modelleriyle sağlanması gerektiğini belirterek hükümete düzenlemeyi yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.