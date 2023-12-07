Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Akıllı Ulaşım Sistemleri” çalışmaları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı - Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (SSB MEBS) Daire Başkanı Metin Narter başkanlığındaki heyeti kabul ederek, bir süre görüştü.

Kabulde konuşan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde trafik kazaları nedeniyle insanların, gençlerin yaşamını yitirdiğini, bunun önüne geçmek adına yıllardır beklenen uygulamaları hayata geçirmek istediklerini aktardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nde yer alan “Akıllı Ulaşım Sistemleri"nin uygulanması konusunda sona yaklaşıldığını belirtti.

Arıklı, trafik güvenliğini artırmak amacıyla ana arterlerde bulunan trafiği yoğun kavşaklara akıllı trafik sistemlerinin montajı, hareket halindeki ağır vasıtaların yük ölçümünü yapacak kantar kurulumu ve hız tespit kameralarının geliştirilmesinin ASELSAN tarafından yapılacağını açıkladı.

-“Trafik Dairesi çalışmalarını tamamladı”

Arıklı, trafiğin daha akıcı ve konforlu olabilmesi adına, özellikle şehir içlerinde yoğunluk yaşanan kavşaklara akıllı sinyalizasyon sistemlerinin kurulması için gerekli çalışmaların tamamlandığını, karayollarının yıpranmasının öncelikli nedeni olan aşırı yüklü ağır vasıtaların trafiğe çıkmasını caydırmak amacıyla kurulacak kantar sistemleri konusunda da çalışmaların Trafik Dairesi tarafından sonuçlandırıldığını belirtti.

“Kantar sistemi olmadığı için aşırı yüklü araçlar yollarımızı deforme ediyor. Karayolları yapımı için hem bizin hem Anavatan Türkiye’nin harcadığı paralara yazık oluyor. Bu nedenle Azerbaycan’da ASELSAN tarafından kurulan ‘Araç Tespit ve Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sisteminin’ aynısının burada da kurulmasını istiyoruz” diyen Arıklı, 11 ayda gerçekleşen kazalar sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiğini, bunun başlıca nedeni olan “süratin” de önüne geçmek için hız tespit kamera sistemlerinin geliştirileceğini kaydetti.

-“Hız tespit kameraları için mevzuat çalışmaları sürüyor”

Erhan Arıklı, ülkedeki mevcut hız tespit kameraları sistemini tümden ASELSAN’a devretmek için hazırlıkların tamamlandığını, yeni sistemi yasal zemine oturtmak için çalışmaların devam ettiğini ve cezaların etkin ve hızlı bir şekilde tebliğ edilmesi için kamera sistemlerinin elektronik altyapısıyla ilgili de nihai kararın yakında verileceğini ifade etti.

Arıklı, “akıllı trafik sistemleri, yüksek hızda ağırlık ölçüm sistemi ve hız tespit kamera sistemleri ne kadar hızlı hayata geçerse, ülkedeki yol ve trafik güvenliği için o kadar iyi olur” diyerek devam eden mevcut çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için gerekli talimatları verdiğini de sözlerine ekledi.

Kabulde, Trafik dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve ASELSAN KKTC Enerji Sistemleri ve Test Müdürü Mete Eray Şenergin de hazır bulundu.