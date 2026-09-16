Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Taçoy, görüşmeye ilişkin açıklamasında, ekonominin öneminin vurgulanmasının gereksiz olduğunu ve herkesin bu gerçeğin farkına vardığını belirterek, yapılması gerekenin; güçlü bir ekonomiye ulaşmanın yollarını konuşmak olduğunu kaydetti.

Bunu yaparken de ekonomik örgütlerin görüşlerinin her zaman için en büyük temeli oluşturacağının altını çizen Taçoy, içerisinde bulunulan şartlarda ülke ekonomisini hem ayakta tutacak hem de ileriye doğru ivme kazandıracak politikalar geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Taçoy, ülkedeki ekonomik örgütlerin hak etmedikleri eleştirilere maruz kaldığını ve hedef haline getirildiğini söyleyerek, bunun yerine ekonomik örgütlerle koordine edilmiş kalkınma hedefli ekonomi politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Devlet ve özel sektörün ekonomik alanda ayrılmasının mümkün olmadığını ancak bunun rekabet anlamında değil, birbirini tamamlayan paydaşlar olarak algılanması gerektiğini anlatan Taçoy, bu anlayıştan hareketle İş İnsanları Derneği ile son derece faydalı bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

Taçoy, bu gibi görüş alışverişlerinin her zaman büyük fayda sağladığını belirterek, ziyaret ve ortaya koydukları görüşler için İş İnsanları Derneği yönetim kurulu başkan ve üyelerine teşekkür etti.