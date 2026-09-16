Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, yarın saat 11.00’de bir araya gelecek.

New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesindeki son yüz yüze liderler görüşmesi olması beklenen görüşme ara bölgede yer alacak.

Liderler geçen çarşamba günü BM İyi Niyet Misyon Ofisi’nde yaklaşık bir saat süren baş başa bir görüşme gerçekleştirmiş; Erhürman, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Güven Yaratıcı Önlemler ile görüşme metodolojisinin ele alındığını ancak yeni Güven Yaratıcı Önlemler konusunda uzlaşmaya varılamadığını söylemişti.

Mevcut güveni aşındırdığını düşündükleri dış ve iç girişimlere ilişkin görüşlerini de Hristodulidis’e aktardıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erhürman, sürecin ileriye taşınması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözünü ettiği “elverişli iklimin” oluşturulmasının önemine dikkat çekmişti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de görüşmeyi “kısa ama özlü” olarak nitelendirmiş; Erhürmanla kendisinin veya temsilcilerinin, BM Genel Sekreteri Guterres veya kişisel temsilcisiyle ay sonunda BM Genel Kurulu'nun yapılacağı New York'ta bir araya gelebileceğini belirtmişti.