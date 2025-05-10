Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Anne sevgisi, kelimelerle tarif edilemeyen en saf, en derin duygudur” diyen Arıklı, “Her anını evladına adayan annelerimizin emeği, sevgisi ve fedakârlığıyla şekillenir hayatımız. Onların varlığı, güvenin ve merhametin en gerçek halidir” ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklı, kalbi evlat sevgisiyle çarpan tüm annelerin Anneler Günü’nü sevgiyle kutladığını belirterek, şöyle devam etti:

“Evladını kaybetmiş anneleri de yürekten anıyor, acılarını derinden paylaşıyorum. Onların içindeki sevgi, zamanın ötesinde yaşamaya devam ediyor. İyi ki varsınız, iyi ki annemizsiniz. Tüm annelere sağlık, huzur ve sevgi dolu bir ömür diliyorum.”