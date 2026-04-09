Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hayat pahalılığını düzenlemeyi amaçlayan yasa tasarılarına karşı Cumhuriyet Meclisi önünde gerçekleşen eylemlere ilişkin muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.

KIBRIS TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne “Mevcut hükümete sivil darbe yapmak için sendikalarla birlikte Meclis’i basıyorsunuz” dedi.

“Eylemlere katılan kalabalığın toplumun tamamını temsil etmediğini” ileri süren Arıklı, CTP’libelediyeler üzerinden organizasyon yapıldığını iddia etti.

“CTP’li belediyelerin çalışanları, belediyelerin maaşlı elemanları ve en önde de zabıtalar vardı” diyen Arıklı, eylemlere katılımın yönlendirmeyle sağlandığını savundu.

“SENDİKALARIN YOLU DOĞRU BİR YOL DEĞİL”

Sendikaların tutumunu da eleştiren Arıklı, bazı sendika yöneticilerinin siyasi hedeflerle hareket ettiğini iddia etti.

Bu süreçte özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi tabanına mesaj verilmeye çalışıldığını savunan Arıklı, Meclis önünde yaşananların “demokratik tepkinin ötesine” geçtiğini söyledi.

“Bugün yapılanlar yarın başkalarının da önüne örnek olarak gelir. Bu yol doğru bir yol değildir” diyen Arıklı, yaşananların ileride daha büyük siyasi krizlere yol açabileceği uyarısında bulundu.