Meclis gündemine ilişkin tansiyon yükselirken, sendikalar ve siyasi kanattan peş peşe açıklamalar geldi.

Sendikalar, pazartesi günü tüm güçleriyle Meclis’te olacaklarını duyururken, Ziya Öztürkler’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Azerbaycan ziyareti sırasında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yayınına bağlanan Öztürkler, “Pazartesi Meclis’i açmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Öztürkler, yaşanan gerginliğin Azerbaycan ziyaretiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Meclis’in kapanmasının bu ziyaretle bağlantılı olmadığını belirten Öztürkler, sürecin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Açıklamasında sahadaki duruma da değinen Öztürkler, Meclis çalışanları, polis ve eylemcilerin yoğun süreçten dolayı yıprandığını söyledi.

Sendikaların güçlü katılım çağrısı ve Meclis Başkanlığı’nın “açma” yönündeki kararlılığı, pazartesi günü yaşanacak gelişmeleri kritik hale getiriyor.