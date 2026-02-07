Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Güney Kıbrıs'ta trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemelere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirme yaptı.

Bakan Arıklı, Güney Kıbrıs’taki yeni tedbirlerin hızlı biçimde uygulamaya alınacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizden örnek aldılar sanırım. Ama eminim orada bizdeki ‘İstemezükçüler Grubu’ olmadığı için bu kurallar rahatlıkla hayata geçecek ve herkes tartışmasız uyacak. Biz ise henüz bu uygulamaları devreye sokamadık. Çeşitli suçları kaydedecek kameralar şu an sadece hız kontrolü yapıyor.”

Arıklı, buna rağmen hız kameralarının bile ceza caydırıcılığı sayesinde trafik kazalarında gözle görülür bir azalma yarattığını vurgulayarak, tartışmaların dahi kamuoyunda farkındalık oluşturduğunu ifade etti.