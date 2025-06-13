Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İsrail’in Ortadoğu barışını zedeleyen saldırılarını kınadı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İsrail’in bu sabahın erken saatlerinde İran’a karşı başlattığı saldırının küresel barışı tehdit eder boyutta olduğunu belirterek, sağduyu ve barış çağrısı yaptı.

Arıklı, mesajında şunları kaydetti:

“İsrail’in bu sabahın erken saatlerinde İran’a karşı başlattığı hava saldırısı, sadece bölgesel istikrarı değil, küresel barışı da tehdit eden tehlikeli ve sorumsuz bir adımdır. Bu saldırı, son dönemde Ortadoğu'da tansiyonu düşürmeye yönelik tüm çabalara açık bir sabotaj niteliği taşımaktadır. İsrail’in Başbakanı Netanyahu liderliğindeki mevcut hükümeti, sadece Filistin halkına karşı değil, aynı zamanda komşu ülkelere karşı da saldırgan, uluslararası hukuku hiçe sayan bir tutum sergilemektedir. Gazze’de aylardır devam eden ve sivil halkı hedef alan askeri operasyonlar, dünya kamuoyunun gözleri önünde bir soykırıma dönüşmüştür. Hiçbir devletin, kendisini tehdit altında hissettiği gerekçesiyle başka bir egemen devlete saldırma hakkı olamaz. Bu tarz bir yaklaşım, yalnızca savaşları büyütür, masum insanların canına mal olur ve yıllar sürecek düşmanlıklara zemin hazırlar. Uluslararası toplumun ve özellikle Birleşmiş Milletler’in, İsrail’in bu pervasız ve hukuk tanımaz politikalarına karşı sessiz kalmaması gerekmektedir. Kalıcı barış ancak adaletle sağlanabilir. Adalet ise sivillerin hedef alınmadığı, uluslararası hukukun üstün geldiği bir dünya düzeninde mümkündür.”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, “İsrail’in bu sabah gerçekleştirdiği saldırıyı ve bölge genelinde yürüttüğü tüm saldırgan politikaları en sert şekilde kınıyor, sağduyu ve barış çağrımızı yineliyoruz” ifadelerini de kullandı.