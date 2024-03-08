Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlıktaki kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arıklı, bakanlık, Trafik Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi ile Meteoroloji Dairesi’ndeki kadın çalışanlara gün dolayısıyla karanfil verdi.

Arıklı, “Kadınlar bizim kültürümüzde esas patrondur. Çalışma hayatında ve ülke yönetiminde kadınlara daha fazla alan açılmalı. Kadına karşı yapılan her türlü olumsuz hareketin karşısında durmalı, taciz ile şiddeti de yok etmeliyiz. Bunun için çalışacağız.” dedi.

Arıklı, bakanlık ve bağlı dairelerin tümündeki kadın personele, çalışmalara her düzeyde yaptıkları katkı nedeniyle teşekkür ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Tebrik sırasında Arıklı’ya Bakanlık Müdürü Mustafa Yeşil ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu eşlik etti.