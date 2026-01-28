Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkede, turizmin gelişmesi için önemli bir yere sahip olan kiralık araç sektörünün sorunlarına kayıtsız kalınamayacağını belirtti.

Arıklı, “Sorunların çözülmesi, ülke turizminin iyi bir geleceğe sahip olması açısından oldukça önemlidir” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Arıklı, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği Başkanı Cemal Ayaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, sektörün sorunlarını aktaran Ayaz, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği’nin yasa tasarısının hazır olduğunu belirterek, bunun bir an önce Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi için Arıklı’dan destek talep etti.

Ayaz, özel veya şahsi araçların kaçak olarak kiralanmasının yaygın bir durum olduğunu ve bunun sektöre büyük zarar verdiğini de ifade ederek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü’nden denetimler için destek istedi.

10 yaş üstü kiralık araçların izinlerinin yenilenmemesi nedeniyle cezaya düştüklerini belirten Ayaz, bu durumun sektöre ek bir mali külfet getirdiğini söyleyerek, söz konusu konunun çözüme kavuşturulmasını istedi. Ayaz ayrıca, bir yılda verilen kiralık araç izinlerinin sayısının kısıtlanmasını da talep etti.

-Arıklı: "Sektör ülke turizmi için çok önemli”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, kiralık araç sektörünün ülke turizmi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması ve sektörün daha da gelişmesi için önünün açılması gerektiğine işaret etti.

Kiralık araçların turizmin “olmazsa olmaz” unsurlarından biri olduğunu ve sektörün sorunlarına kayıtsız kalınamayacağını ifade eden Arıklı, “Hükümet ortağı olarak bu sorunların çözümü için gerekli çabayı göstereceğim. Bu, ülke turizminin geleceği açısından oldukça önemlidir” dedi.

Arıklı, sektör temsilcilerinin haklı olduğu konularda yasal düzenleme yapılacağını da sözlerine ekledi.

Kabul sırasında Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın da hazır bulundu.