Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’ne katıldı.

Arıklı, KKTC’nin Türkiye’nin yapay zekâ eylem planında yerini alacağını vurguladı.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Arıklı, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi 2026'ya katıldı ve zirve çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a da sundukları ve üzerinde çalışmayı planladıkları başlıkları kamuoyuyla paylaştı.

Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de aktif rol üstleneceğini belirtti.

Arıklı, Türkiye’nin yapay zekâ teknolojilerini geliştiren ve en etkin kullanan ülkeler arasında yer aldığını ifade ederek, özellikle savunma sanayi ve e-Devlet uygulamalarındaki başarıların birçok ülke için örnek teşkil ettiğini söyledi.

KKTC ile Türkiye arasında yapay zekâ alanında eğitim, kamu hizmetleri, sağlık, tarım, turizm, siber güvenlik ve savunma gibi birçok alanda ortak projeler geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Arıklı, uzmanların ileriki günlerde bir araya gelerek söz konusu alanlarda detaylı bir yol haritası hazırlayacağını ifade etti.

Arıklı, “Eğitim ve İnsan Kaynağı Gelişimi, E-Devlet ve Kamu Hizmetleri, Sağlık Teknolojileri, Tarım ve Su Yönetimi, Turizm, Siber Güvenlik, Türkçe Büyük Dil Modelleri, Akıllı Şehir ve Enerji Yönetimi, Savunma ve Afet Yönetimi, Ortak Yapay Zekâ İnovasyon Merkezi” konuları üzerinde çalışılacağını aktardı.