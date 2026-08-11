Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı dün akşam gerçekleştirilen ön seçim sonucunda Reşat Kansoy oldu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ön seçime partililerin yanı sıra CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ve milletvekilleri katıldı.

İncirli: “CTP’nin sosyal belediyecilik anlayışını Güzelyurt’a da taşıyacağız”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli konuşmasında, Güzelyurt’un potansiyelini artık ortaya çıkarma zamanı olduğunu belirterek, “CTP’nin yönettiği belediyelerde ortaya koyduğumuz katılımcı, şeffaf, insan odaklı ve kaynaklarını doğru kullanan sosyal belediyecilik anlayışını Güzelyurt’a da taşıyacağız.” dedi.

“Güzelyurt’u yalnızca günlük hizmetleri yerine getiren bir belediye anlayışıyla değil, tarımıyla, ekonomisiyle, gençleriyle, kültürüyle ve sosyal yaşamıyla geleceğini planlayan güçlü bir vizyonla yöneteceğiz.” diyen İncirli, şöyle devam etti:

“Güzelyurt Belediyesi’ni devraldığımızda belediye çalışanlarımızdan üreticilerimize, esnafımızdan gençlerimize, muhtarlarımızdan sivil toplum örgütlerimize kadar kentin bütün paydaşlarıyla birlikte çalışacak; merkezi yönetim ile yerel yönetimin aynı hedef doğrultusunda hareket ettiği yeni dönemde Güzelyurt’un önündeki engelleri tek tek kaldıracağız.”

İncirli konuşmasını, “Çünkü biz biliyoruz ki doğru yönetim, doğru planlama ve ortak akıl bir araya geldiğinde Güzelyurt’un bugün kullanılmayan potansiyeli büyük bir kalkınma gücüne dönüşecektir. Güzelyurt’u birlikte yönetecek, birlikte geliştirecek ve birlikte başaracağız.” sözleriyle tamamladı.