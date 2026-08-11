Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Polis Müdürlüğü’ne atanan Güzelyurt Polis Müdürü Enver Erem’i kabul etti.

Güzelyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleşen ziyarette Erem, Güzelyurt’taki görev süresi boyunca belediye ile polis teşkilatı arasında yürütülen iş birliği ve ortak çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da Erem’e bölgedeki hizmetleri ve iş birliği dolayısıyla teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşme, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.