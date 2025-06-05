Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, günümüz dünyasındaki gelişmelerin bireyler arası ilişkileri de etkilediğini, bu nedenle insan olmanın özünü hatırlatan bayramların kardeşlik bağlarını güçlendirme, kırgınlıkları giderme ve dayanışma içinde olma fırsatı sunduğunu, bu fırsatın da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Arıklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya, son yıllarda zorlu sınavlardan geçiyor. Savaşlar, ekonomik krizler, çevresel felaketler ve teknolojik dönüşümler, sadece ülkeleri değil, bireyler arasındaki ilişkileri de etkiliyor. Tam da bu nedenle, insan olmanın özünü hatırlatan bayramlarımız, bizlere yeniden kardeşlik bağlarımızı güçlendirme, kırgınlıkları giderme ve dayanışma içinde olma fırsatı sunuyor.

Kurban Bayramı, yalnızca bir ibadet değil; aynı zamanda yardımlaşmanın, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte yaşama kültürünün derinlemesine yaşandığı özel bir zamandır. Tüm insanlığa barış, huzur ve umut getirmesini dilediğimiz bu mübarek günlerde, sevginin ve paylaşmanın gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz.

Bugün, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Filistin’in özellikle Gazze’de yaşadığı acılar, yüreklerimizi dağlamaktadır. Bayramlar, sadece sevinçlerin değil, aynı zamanda insanlığın ortak acılarının da paylaşıldığı zamanlardır. Masum sivillerin yaşadığı zulmü ve yoksunluğu bir an olsun unutmadan, dualarımızı ve imkanlarımızı mazlum halklarla paylaşmak, hepimizin vicdani ve insani bir görevidir.

O nedenledir ki, ihtiyaç sahiplerini gözetmek, büyüklerimizi ziyaret etmek, çocukların yüzünü güldürmek ve kalpler arasında köprüler kurmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gelin, bu bayramda da gönüllerimizi birleştirelim; sevgiyi, anlayışı ve hoşgörüyü yayalım. Ulaşımda, iletişimde ve yollarda olduğu gibi, gönüllerde de köprüler kuralım.

Bu vesileyle, Kurban Bayramı’nın siz değerli halkımıza ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyor; sağlık, huzur ve esenlik içinde bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum.”