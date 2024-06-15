Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kurban Bayramı'nın gerçek anlamının, Allah’a yakınlaşmak ve O’nun rızasını kazanmak olduğunu ifade ederek, bu bilinçle hareket edilmesi, ibadeti yerine getirirken, paylaşmanın da unutulmaması gerektiğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Arıklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İbrahim Peygamberimizin sadakat ve teslimiyetle Allah'a bağlılığını simgeleyen Kurban Bayramı, gönüllerimizdeki sevgi ve kardeşlik duygularının pekiştiği, kırgınlıkların ve dargınlıkların bir kenara bırakılarak hoşgörü ve barış içinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığımız bir gündür.

Kurban Bayramı'nın gerçek anlamı, Allah’a yakınlaşmak ve O’nun rızasını kazanmaktır. Bu bilinçle hareket ederek ibadetimizi yerine getirirken, paylaşmayı da unutmamalıyız.

İslam Alemi için büyük bir öneme sahip olan paylaşma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı bu özel günde, sevdiklerimizle bir araya gelerek manevi huzuru ve mutluluğu paylaşırız.

Kurban Bayramı'nın manevi iklimi içerisinde; sabır, şükür ve fedakarlığın değerini hatırlarken, yoksul ve muhtaçlara yardım eli uzatarak, bayramın özünde yatan dayanışma ruhunu canlı tutmalıyız.

Türlü zorluklarla geçirdiğimiz bu dönemde, barış ve güvenlik içerisinde yaşamanın, huzurlu ve sağlıklı olmanın değerini bir kez daha anlıyoruz.

Sevdiklerinizle birlikte, mutlu ve bereketli bir Bayram geçirmenizi temenni ederken, tüm insanlık için barış, huzur ve refah dolu günler diliyorum. Halkımızın, Türk Milletinin ve tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun.”