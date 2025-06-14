Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefke Uluslararası Folklor ve Dans Festivali için ulaşım ve konaklama desteği sağlanacağını belirtti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Selda Solmaz başkanlığındaki Lefke Folklor Araştırmaları ve Kültür Derneği heyeti, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

28, 29, 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak festival, Arıklı’yı davet eden dernek başkanı Solmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ululsrarası alanda tanıtımı açısından festivalin oldukça önemli olduğunu ve devletin ilgili kurumlarından bu önemli organizasyon için destek beklediklerini kaydetti.

Arıklı da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımı açısında bu tür uluslararsı festivallerin önemine işaret ederek, festival süresince konuk ekiplerin konaklama ve yurt içi barınma giderlerinin bakanlık tarafından karşılanacağını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Ukrayna, Makedonya, Romanya, Slovakya ve Moldovya'dan ekiplerin katılacağı festival üç gün sürecek.