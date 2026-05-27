Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kurban Bayramı dolayısıyla bayram namazını Millet Camii’nde kıldı. Bayram namazının ardından basına açıklamalarda bulunan Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Öztürkler, Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yer alan Millet Camii’nde bayram namazı kılınmasının anlamlı olduğunu belirterek, söz konusu yerleşkenin Kıbrıs Türk halkı açısından önemli bir eser olduğunu ifade etti. Yerleşkenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür eden Öztürkler, başta Recep Tayyip Erdoğan ve Cevdet Yılmaz olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Öztürkler, çeşitli bölgelerde savaşların yaşandığını, insan haklarının ihlal edildiğini ve sivillerin büyük acılarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Bu tablo içerisinde Kıbrıs Türk halkının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde güven ve huzur içerisinde yaşamını sürdürebildiğini belirten Öztürkler, bu ortamın korunmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ile güvenlik unsurlarının önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son dönemde çeşitli ülkelerle savunma ve güvenlik alanında attığı adımlara da değinen Öztürkler, bölgedeki gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Buna karşın Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içerisinde yaşamını sürdürdüğünü vurguladı.

Bayramların toplumsal dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren özel günler olduğuna işaret eden Öztürkler, bayramların aile büyükleriyle, dostlarla ve toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelme fırsatı sunduğunu söyledi.

Öztürkler, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak sağlık, huzur ve birlik içerisinde nice bayramlar geçirilmesi temennisinde bulundu.