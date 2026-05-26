Bazı bakanlar, belediye başkanları ile çeşitli kurum ve kuruluşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

-Hasipoğlu, “Tüm insanlık için barışa, kardeşliğe ve sevgiye vesile olmasını temenni ederim”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın tüm insanlık için barışa, kardeşliğe ve sevgiye vesile olmasını temenni etti.

Hasipoğlu yayımladığı mesajda, “Bayramlar, toplumsal birliğimizi pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu en üst seviyeye taşıyan, bizleri ortak değerlerde buluşturan müstesna zamanlardır.” dedi.

Hasipoğlu, İslam alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı’nın, aynı zamanda dargınlıkların yerini hoşgörüye bıraktığı, sevgi ve saygının perçinlendiği mübarek bir dönem olduğunu kaydetti.

-KTTB

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkan ve Yönetim Kurulu adına yayımlanan Bayram mesajında, “Adaletin, demokrasinin, özgürlüğün ve barışın egemen olduğu; herkesin eşit, sağlıklı ve güven içinde yaşayabildiği nice bayramlar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Mesajda, “Toplumun hem ruh hem beden sağlığının; ancak hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi ve toplumsal dayanışma ile korunabileceğine inanır; savaşların son bulduğu, umut, kardeşlik ve barış şarkılarının yükseldiği, huzur içinde bir Kıbrıs ve dünya dileriz.” denildi.

-KTGB

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu yayımladığı Bayram mesajında, “Bu bayramı, mücadelemizin kararlılığını ve dayanışmamızın gücünü daha da büyütme iradesiyle karşılıyoruz. Tüm meslektaşlarımızı bu ortak mücadele ruhuyla selamlıyoruz.” ifadesini kullandı. Mesajda, “Gazetecilik suç değildir.” vurgusu yapıldı.

Birlik mesajında, dün Meclis’te oy çokluğuyla kabul edilen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’na ilişkin, “Kaldırdığınız ellerle geçirdiğiniz, ‘masumiyet karinesi’ söyleminin arkasına siyasi hesaplarınızı gizlemeye çalıştığınız her adımı görüyoruz.” ifadesine yer verildi. Bu süreçte defalarca uyarılarda bulundukları, basın özgürlüğünün, halkın haber alma hakkı ve gazetecilik mesleğinin geleceği adına kaygılarını dile getirdikleri ancak bu uyarılarının dikkate alınmadığı kaydedildi.

“Bugün gelinen noktada, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle yargılanma riskinin ortadan kalkmadığı; Kuzey Kıbrıs’ta gazeteciliğin hâlâ suç gibi muamele gördüğü” belirtilen mesajda, bunun, demokratik toplum adına utanç verici bir tablo olduğu kaydedildi. Mesajda, Meclis’te söz konusu yasaya oy veren her milletvekilinin, ortaya çıkan bu utanç verici tablonun sorumluluğunu taşıdığı vurgulandı.

Mesajda, “Zor koşullar altında, halkın haber alma hakkını korumak için görev yapan basın emekçilerinin görmesini, konuşmasını ve yazmasını sınırlandırmayı hedefleyen bu yasa maddesini tanımıyoruz. Gazeteciler olarak etik ilkeler çerçevesinde, kamu yararını gözeterek görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Ne sansüre boyun eğeceğiz ne de gazetecilik reflekslerimizden geri adım atacağız.” denildi.

-Tel-Sen

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Genel Sekreteri Ömer Gedik, Bayram mesajında, tüm üyelerin, emekçilerin ve Kıbrıs Türk halkının Kurban Bayramı’nı kutladı.

Gedik, Kurban Bayramı’nın, ihtiyaç sahibine el uzatmanın, paylaşmanın ve adaletin simgesi olduğunu belirterek, “Tel-Sen olarak bu anlayışı yalnızca bayram günlerinde değil, 365 gün boyunca iş yerlerinde, toplu iş sözleşmesi masalarında ve alanlarda verdiğimiz hak mücadelesinde yaşatıyoruz.” dedi. Gedik, “Emeğin hakkını savunmak bizim için en büyük sorumluluktur.” ifadelerini kullandı.

Mesajında sektörde yaşanan yapısal sorunlara da değinen Gedik, dijital dönüşüm ve taşeronlaşma baskısının çalışanlar üzerinde baskı yarattığını belirterek, “Ücret adaletsizliği, esnek çalışma dayatmaları ve iş güvencesindeki erozyon bayram dinlemiyor. Tel-Sen, üyelerinin sesi ve güvencesi olmaya devam edecektir.” dedi.

-Şenkul

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, başta tüm Girneliler olmak üzere herkesin bayramını kutladı.

Şenkul yaptığı açıklamada, “İki bayram arası” dönemde önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini sıralayarak, seçim öncesi söz verdikleri, kademeli personel kadrolanmasına temmuz ayında başlayacaklarını açıkladı.

Yine iki bayram arasında çok önemli iki özel günü de yaşadıklarını dile getiren Şenkul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladıklarını hatırlattı.

Şenkul, “Tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, sağlık ve huzurlu bir bayram diliyorum.” dedi.

-Bebek

Beyarmudu Belediyesi Başkanı Bülent Bebek, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Bayramların toplumsal dayanışmanın güçlendiği özel günler olduğuna dikkat çeken Bebek, “Bayramlar; dayanışmanın yoğunlaştığı, hatıraların canlandığı, güzel anıların paylaşılarak milli birlik ve beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularının yaşandığı müstesna günlerdir.” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı’nın huzur ve mutluluk içerisinde karşılandığını belirten Bebek, insanların birbirini daha fazla hatırladığı ve önem verdiği bu özel günlerin toplumsal bağları kuvvetlendirdiğini söyledi.

Mesajında tüm vatandaşların bayramını kutlayan Bebek, Kurban Bayramı’nın İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

-Kasım

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Bayram mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak, halkın bayramını kutladı.

Paylaşma, yardımlaşma ve hoşgörü kültürünün bayramlarla birlikte daha da anlam kazandığını belirten Kasım, bayramda özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların hatırlanmasının önemine değindi.

Kasım, Kurban Bayramı’nın beldeye, ülkeye ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.

-Büsküvütçü

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü de mesajında, bayramların, milli ve manevi değerlerin en üst seviyede yaşandığı, toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarının perçinlendiği müstesna günler olduğunu vurguladı.

“Bayramlar, paylaşmanın, dayanışmanın, kırgınlıkları bir kenara bırakarak, kucaklaşmanın en güzel vesilesidir” diyen Büsküvütçü, Kıbrıs Türk halkının, ana vatan Türkiye’nin, büyük Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı, bayramın sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini temenni etti.