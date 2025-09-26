Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) Koordinatörü Erol Öz ve sektör uzmanları, Karpaz’da yürütülen projeleri incelemek amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaret edilen noktalar arasında Pamuklu Hastanesi proje alanı, Karpaz Meslek Lisesi, Kumyalı ve Yenierenköy Balıkçı Barınakları, Dipkarpaz İlkokulu, Dipkarpaz-Manastır Karayolu ile Yenierenköy Plaj Bungalov Projesi yer aldı.

Yapılan incelemelere Yenierenköy Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Kıbrıs Koordinatörü Aykut Mutlu da katıldı.

Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinatörü Erol Öz, projelerden bazılarının tamamlandığını, bazılarında ise memnuniyet verici ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Öz, “Türkiye’nin desteği, KKTC’nin geleceğine duyulan güvenin ve kardeşlik bağlarının en somut göstergesidir. Ortak hedefler doğrultusunda işbirliğimiz kararlılıkla devam edecek” dedi.