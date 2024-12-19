Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Güney Afrika’da gerçekleşen Park Jung Tae Uluslararası Tekvando Müsabakalarında toplam 11 altın 3 gümüş madalya ile genel klasmanda takım olarak ikinci, gençler kategorisinde de şampiyon olan KKTC Taekwondo Milli Takımı’nı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, ev sahibi Güney Afrika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Zimbabve, Etiyopya ve Mozambik’ten 120 civarında sporcunun katıldığı turnuvada, elde edilen başarıların yanında KKTC Milli Takımı’nın turnuvanın en iyi takımı seçildiğini, bundan dolayı oldukça mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

Dünya Taekwopndo Federasyonu tarafından organize edilen şampiyona çerçevesinde, en yüksek kuşak olan “Senyor Grand Master” derecesine sahip KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyon Başkanı Eyip Zafer Gökbilen’in de bir seminer verdiğini ve siyah kuşan sınavlarını gerçekleştirdiğini belirten Arıklı, “Teakwondo alanında dünyada saygı duyulan böyle bir değere sahipken Tekvando Milli Takımımızın başarısız olması mümkün değil. Bize bu gururu yaşattıkları için başta genç sporlcularımıza, onların hocalarına ve federasyon yetkililerine teşekkür ederim” dedi.