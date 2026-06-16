Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nda değişiklik yapılması yönündeki taleplerini yineleyerek, partilerinin Meclis'e sunduğu yasa önerisinin gündeme alınmasını istedi.

Arıklı, "Gelin bu yasa önerisini görüşelim. Ondan sonra ister 60 gün, isterseniz 6 ay sonra seçime gidelim. Bizim için fark etmiyor" dedi.

Arıklı'nın yasa önerisi ve açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Yeniden Doğuş Partisi kurulduğu andan itibaren seçim ve halk oylaması yasasının değiştirilmesini talep ediyor. Bu meyanda Meclise sunduğu yasa önerisi, orada duruyor. Gelin bu yasa önerisini görüşelim. Ondan sonra ister 60 gün, isterseniz 6 ay sonra seçime gidelim. Bizim için fark etmiyor.

O yasa önerisinde bizim 4 konuda değişiklik talebimiz vardı.

1) Karma oy kalksın. Olmuyorsa basitleştirilsin.

2) Seçim bölgeleri, Lefkoşa, Mağusa ve Girne olarak üçe indirilsin.

3) Baraj %7'ye çıkarılsın.

4) Siyasi Partilerin Türkiye’deki gibi İttifak yaparak seçime girmelerine imkan verilsin.

Yaptığımız görüşmelerde YDP'nin önerilerine DP de destek vermişti. Ortağımız UBP nin ve muhalefetin bu konulardaki düşüncelerini merak ediyoruz"