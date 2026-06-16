Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk basınının önemli isimlerinden, Gıynık Medya Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu’nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Üstel, yayımladığı mesajda Eminoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Kıbrıs Türk basınına yaptığı değerli katkılar, ortaya koyduğu çalışmalar ve geride bıraktığı emeklerin daima hatırlanacağını ifade etti.

Bilbay Eminoğlu’na Allah’tan rahmet dileyen Üstel, başta ailesi olmak üzere Gıynık Medya çalışanlarına, basın camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu. Başbakan Üstel, mesajını “Mekânı cennet olsun” ifadeleriyle tamamladı.