Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geçen hafta polis tarafından aranan bir zanlıyı taşıyan uçağın, başarılı bir operasyonla Ercan Havalimanına indirilmesine yardımcı olan Sivil Havacılık Dairesi (SHD) personeline onur plaketi takdim etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, SHD Smart Binasında bugün düzenlenen törenle SHD Müdürü Mustafa Sofi, Hava Trafik Şube Amiri Koral Kağcan ve Hava Trafik Kontrolörü Hasan İsmihan’a birer onur plaketi takdim edildi.

Arıklı, plaket takdimi sırasında yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun başarıyla sonuçlanmasına yardımcı olan SHD'ni kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Arıklı daha sonra Ercan Havalimanı yeni terminalini ziyaret ederek, eksikliklerin giderilmesi için yapılan çalışmaları denetledi.

Arıklı ayrıca Sivil Havacılık Dairesi Meydan İtfaiye Şube Amirliğini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.