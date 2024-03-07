Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Karayolları Dairesi ile yerel yönetim iş birliğinde bugün yapımına başlanan Lefkoşa- Gazimağusa ana yolu kavşağı ile Güvercinlik arasındaki yolda incelemede bulundu.

Bakan Arıklı’ya Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek eşlik etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yaptığı açıklamada, köy yollarını biraz daha iyileştirmek için yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, uzun yıllardır kötü durumda olan Güvercinlik yolunun Ten Ten bağlantısına kadar olan bölümünü kendi imkanları, Gazimağusa ve Beyarmudu belediyelerinin katkılarıyla yapacaklarını ifade etti.

“Burayı bitirince karşıya geçeceğiz” diyerek beton şirketlerinin önünden geçerek eski Gazimağusa Lefkoşa ana yoluna bağlanacak yolu tarif eden Bakan Arıklı, bu yolu da şirketlerin desteğini alarak yapacaklarını söyledi.

Bakan Arıklı, yaklaşık 3,5 kilometre olan her iki yolu bir ay içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Arıklı, belediye başkanları ile katkıda bulunacak olan şirketlere teşekkür etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, Bakan Arıklı’nın hem bölgenin hem ülkenin birçok sorunuyla ilgilendiğini ve çözümler konusunda kendilerine yardımcı olduğunu kaydetti.

“Bu dönemde gerçekten parti rozetine bakılmaksızın sorunların çözümü için elbirliğiyle çalışıyoruz” diyen Uluçay, Arıklı’nın görev yaptığı dönemde Karayolları Dairesinin aktif hale geldiğini belirtti.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, geçen haftalarda bölgeyi ziyaret eden Arıklı’nın söz konusu yolun yapılacağını söylediğini, bunun sözde kalmayarak bugün uygulamaya geçilmesinin takdire şayan olduğunu söyledi.

Bebek, Beyarmudu Belediyesinin kırsal bir belediye olmadığını, kentleşmeye yönelik çalışma yaparak bu algıyı aşmak istediklerini belirterek, Bakan Arıklı’ya yolun yapımı için teşekkür etti.