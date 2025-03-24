Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Yapılmasına Dair Protokol (Onay) Yasa Tasarısı"nı oy çokluğuyla onayladı.

Yasa tasarısına CTP ret oyu kullanırken, oylama tutanağına göre, 29 kabul, 17 ret oy çıktı.

-Solyalı: "Oyumuz olumsuz"

CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, tasarı üzerine söz aldı. Solyalı, parlamenter sisteme ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı. Solyalı, yasanın Meclis'e çok geç geldiğini belirterek, eleştirilerde bulundu ve CTP’nin oyunun olumsuz olacağını açıkladı.

-Arıklı: "Mayısın ilk haftası taşınma olabilir"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, yasanın geç geldiğinin doğru olduğunu, ancak bazı düzeltmeler yapıldığını ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis için çok güzel bir eser ortaya çıktığını, taşınma için Bakanlar Kurulu'nun görüşme yapacağını söyledi. Arıklı, teknik detaylarla ilgili bilgi verdi.

Mayıs ayının ilk haftası da taşınmanın olabileceğini ifade eden Arıklı, böyle güzel bir binaya sahip olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Töre: "Yeni bina ihtiyaçlara cevap verecek"

UBP Milletvekili Zorlu Töre de, devlet olmanın hususlarını yerine getirecek yeni binanın ihtiyaçlara cevap verecek şekilde olduğunu ifade ederek, bundan mutlu olduklarını belirtti ve herkesin de bundan mutlu olmasını temenni etti. Türkiye Cumhuriyetine teşekkür eden Töre, KKTC’nin ihtiyacı olan binalara destek veren Türkiye’ye şükranlarını sundu.

Onay yasa tasarısı oylama sonrası oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylama sonrası Danışma Kurulu'nun, bugünkü Meclis Genel Kurulu birleşimine ilişkin kararı okundu. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasa Tasarı'nın birinci sırada görüşülmesi kararı alındı.

Bilgiye sunuşlar kısmında da, UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırımasını görüşecek özel komitenin başkanının Oğuzhan Hasipoğlu, başkan vekilinin de Ongun Talat olduğu milletvekillerinin bilgisine getirildi.