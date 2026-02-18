Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda tartışmalara ve sokakta grevlere neden olan fiber optik protokolünün onay yasasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Arıklı, “İşin özü bu; istediğiniz kadar bağırın, çağırın, kürsüleri saatlerce işgal edin, yandaş sendikaları Meclis’in önüne yığın. Bu yasa geçecek. KKTC bir “Bilişim Adası” olacak” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Siz aynı şeyleri yerel yönetimler reformunda da yapmıştınız. Engelleyemediniz. Şimdi siz, o reformun sefasını sürüyorsunuz” dedi.