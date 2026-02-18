On bir ayın sultanı Ramazan yarın başlıyor. İlk teravih namazı bu akşam kılınacak, gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

Müslümanlar için büyük manevi öneme sahip Ramazan ayı başlıyor.

İlk teravih namazı bu akşam camilerde eda edilecek. Vatandaşlar gece sahura kalkacak, yarın akşam ise ilk iftarla birlikte oruç ibadeti başlayacak.

Ramazan ayı boyunca oruç tutulacak, teravih namazları kılınacak.

Camilerde mukabeleler okunacak, Kur’an-ı Kerim hatimleri yapılacak.

Fitre ve zekâtlarla ihtiyaç sahipleri daha fazla gözetilecek.

Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart’ta idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 20 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı ile sona erecek.