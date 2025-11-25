Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nden (ARUCAD) beş öğrencinin eserleri, 9 farklı ülkeden 11 üniversitenin katılımıyla Azerbaycan Milli İncəsənət Müzesi’nde düzenlenen “Sərhədsiz İncəsənət” (Sınır Tanımayan Sanat) başlıklı uluslararası sergide yer aldı.

Verilen bilgiye göre, sergide ARUCAD’ı; Sudenur Genç’in heykel çalışması, Güzel Yusupova’nın cam çalışması, Liliya Kim’in resim çalışması, John Tristan Mojares’in fotoğrafı ve Melihe Ghorbani’nin dokuma/tekstil çalışması temsil etti.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Azerbaycan ziyareti sırasında, Türkçe Konuşan Ülkeler Uygulamalı Sanatlar Rektör Birliği ile birlikte sergiyi ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Vehbi, ARUCAD öğrencilerinin uluslararası platformlarda görünürlük kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu tür çok uluslu seçkiler öğrencilerimiz için hem yeni bir sahne hem de farklı kültürlerle yaratıcı temas kurma imkânı sunuyor” dedi.

Sergi, genç sanatçıların üretimlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı ve katılımcı üniversiteler arasında kültürel etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.