Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine KTFF İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, KKTC Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu ve yardımcısı Hasan Özkan ile kulüp temsilcileri katıldı. Ligde 1.tur maçları tek maç eliminasyon, çeyrek final ve yarı final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
Gerçekleşen kura çekiminde eşleşmeler şöyle;
2.TUR
Mağusa Türk Gücü - Pera L. Gençler Birliği SK
Yenicami AK - Binatlı YSK
Baf Ülkü Yurdu - Küçük Kaymaklı TSK
Mesarya SK - Doğukent SK
Yonpaş Dumlupınar TSK - Alsancak Yeşilova SK
Yeniboğaziçi DSK - Esentepe KKSK
1461 İskele Trabzonspor - Doğan Türk Birliği
Türk Ocağı Limasol - Miracle Değirmenlik SK
ÇEYREK FİNAL
Mağusa Türk Gücü/Pera L. Gençler Birliği SK galibi - Yenicami AK/Binatlı YSK galibi
Baf Ülkü Yurdu/Küçük Kaymaklı TSK galibi - Mesarya SK/Doğukent SK galibi
Yonpaş Dumlupınar TSK/Alsancak Yeşilova SK galibi - Yeniboğaziçi DSK/Esentepe KKSK galibi
1461 İskele Trabzonspor/Doğan Türk Birliği galibi - Türk Ocağı Limasol/Miracle Değirmenlik galibi