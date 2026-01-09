Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini belirledi. Aylık asgari ücret brüt 60 bin 818 TL, net 52 bin 738 TL olarak açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yaklaşık iki saat süren görüşme sonrasında ilk açıklamayı HÜR-İŞ başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptı. Serdaroğlu, alınan karara itiraz edeceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, asgari ücretin brüt 60 bin 818 TL, net 52 bin 738 TL olarak belirlendiğini ancak bu miktara ek olarak altı ay boyunca Bakanlığın her ay iki bin TL olmak üzere toplam 12 bin TL her asgari ücretliye katkı yapacağını vurguladı.

Bakan Hasipoğlu’nun açıklamaları sonrasında tekrar söz alan HÜR-İŞ başkanı Ahmet Serdaroğlu, karar alındıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasipoğlu’nun söz konusu miktara her ay iki bin TL katkı yapacağına dair yaptığı açıklamayı eleştirerek, bu miktarın vergiye tabi olduğunu, ayrıca ilgili paranın nereden aktarılacağını sordu.

Görüşmeler sonrasında Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası adına herhangi bir açıklama yapılmadı.