Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Tuğşad Tülbentci, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve enerji iş birliğini güçlendirmek amacıyla Mersin’e çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, enerji alanındaki ortaklıklar ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik konular masaya yatırıldı.

Müsteşar Tuğşad Tülbentci, temasları çerçevesinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sefa Çakır ile bir araya geldi. Görüşmede, Mersin ile KKTC arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım olanakları ve özellikle enerji alanında hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı. Taraflar, özel sektör iş birliklerinin güçlendirilmesinin her iki taraf için de önemli fırsatlar sunduğu konusunda mutabık kaldı.

Ziyaretin bir diğer durağı ise KKTC Mersin Konsolosluğu oldu.

Müsteşar Tülbentci, KKTC Mersin Konsolosluğu’nu ziyaret ederek Konsolos Çağatay ile görüştü. Görüşmede, KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu değerlendirilirken, Mersin’in stratejik konumunun Kuzey Kıbrıs açısından taşıdığı önem vurgulandı.