Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

Toplantı saat 16.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve diğer yetkililerin katılımıyla başladı.

İşveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi ise toplantıya katılmadı.

Bakan Gardiyanoğlu, toplantının başında yaptığı açıklamada, asgari ücrette yeni rakamın bugün belirlenmesini hedeflediklerini belirterek, "Maksimum düzeyde verebilecek rakamı vereceğiz" dedi.

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, “Asgari Ücret Komisyonu’na ülke ekonomisinin gelişimi ile ilgili ve/veya Yasa’nın içeriğinde de olan faktörlerle ilgili herhangi bir teknik verinin taraflarına sunulmadığını ve bu sebeple Komisyon toplantılarında objektif bir bakış açısıyla ekonomik değerlendirme yapma olasılığı bulunmadığını” savunarak toplantıya katılmayacaklarını açıklamıştı.

KKTC'de asgari ücret, devlet ve işçi taraflarının onayı ile 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren net 29 bin 516 ve brüt 33 bin 926 TL olarak uygulanıyor.