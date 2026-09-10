İncirli: CTP hükümetinde stratejik öneme sahip süreçler daha iyi yönetilecek

“Fiber Optik altyapının kurulması ülke için stratejik bir ihtiyaç”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü birleşiminde yaptığı konuşmada fiber optik altyapının ülke için stratejik bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, hükümetin protokol sürecini toplumsal uzlaşıdan uzak ve istişare etmeden yürüttüğünü söyledi. İlk protokolün ardından yapılan iyileştirmelerin eksiklikleri ortaya koyduğuna dikkat çeken İncirli, “Eksik kalan kısımlar da bizim işimiz olacak. CTP hükümetinde siyasi, ekonomik ve güvenlik açısından stratejik öneme sahip süreçler çok daha iyi yönetilecek” şeklinde konuştu.

Sıla Usar İncirli, yaptığı konuşmada fiber optik altyapının ülkenin ekonomik, siyasi ve güvenlik açısından önemli bir ihtiyacı olduğunu vurguladı, hükümetin protokol sürecini yönetme biçimini eleştirdi. Fiber optik altyapının kurulması ve geliştirilmesi gerektiğini uzun süredir CTP’nin de dile getirdiğine işaret eden İncirli, böylesine önemli bir projenin tartışmalar ve yönetimsel zafiyetlerle gündeme gelmemesi gerektiğini söyledi. İncirli, “Bu kadar stratejik bir projede düğmeleri doğru ilikleyerek başlamak gerekir” dedi. İncirli, Türkiye Cumhuriyeti ile hazırlanan protokolün tam bir iş birliği içerisinde hayata geçirilmesinin arzu edilen yöntem olduğunu ancak sürecin en başından itibaren bir “hatalar zinciri” içerisinde ilerlediğini belirtti. Toplumsal uzlaşı aranmadan, paydaşlarla istişare edilmeden ve protokolün ülkede yaratacağı etkiler yeterince değerlendirilmeden hareket edildiğini kaydeden İncirli, meslek örgütlerinin, uzmanların ve sektörde yatırım yapan yerli işletmelerin görüşlerinin sürecin başında dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

“Neden bunu ilk baştan düşünmediniz?”

Hükümetin süreci başından doğru yönetmesi halinde bugün çok farklı bir noktada olunabileceğini söyleyen İncirli, yerli işletmelerin, yatırımcıların ve kurumların ihtiyaçları ile kapasitelerinin göz önünde bulundurulmadığını belirtti. İlk protokolün ardından gündeme gelen ek protokolde önemli açılımlar sağlandığına işaret eden İncirli, bunun gerekli düzenlemelerin en başından da yapılabileceğini gösterdiğini söyledi. İncirli, “Bu düğmeleri yanlış yerden iliklemeye başladığınız için de bu gömlek bu memleketin sırtına uymadı maalesef” ifadelerini kullandı. İncirli, ek protokolle bazı konularda iyileştirmeye gidilebilmesinin ilk sürecin neden bu şekilde yönetildiği sorusunu beraberinde getirdiğini belirterek, “Neden bunu ilk baştan düşünmediniz?” diye sordu. Fiber optik altyapıya ihtiyaç duyulduğunun herkes tarafından kabul edildiğini ancak böylesine önemli bir projenin ülke genelinde büyük tartışmalara neden olacağının hükümet tarafından öngörülemediğini ifade eden İncirli, CTP’nin paydaşlarla birlikte ortaya koyduğu mücadelenin ardından ek protokolün gündeme geldiğini anımsattı.

“Bizim olanı korumamız gerekiyor”

İncirli, devletin kurumlarıyla ayakta durmasının, muhatapları karşısında saygınlığını ve haysiyetini korumasının önemine dikkat çekerek ilk protokole karşı ortaya koydukları mücadelenin ardından hazırlanan ek protokolde iyileşmeler bulunduğunu ancak geliştirilmesi gereken noktaların da devam ettiğini belirtti. CTP hükümetinde siyasi, ekonomik ve güvenlik açısından stratejik öneme sahip süreçlerin çok daha iyi yönetileceğini vurgulayan İncirli, “Bizim olanı korumamız gerekiyor. Bizim olana sahip çıkmazsak bu ülkede var olmamız da mümkün değildir” dedi ve yerli kurumların ve yerli işletmelerin korunmasının önemine dikkat çekti. İncirli, fiber optik konusunda yaşanan tartışmaların hükümetin kötü süreç yönetiminin sonucu olduğunu belirterek, işin en başından doğru yapılması gerektiğini yineledi. Eksikliklerin CTP döneminde giderileceğini vurgulayan İncirli, “Bu işi en baştan doğru yapmış olmak en doğrusuydu. Ama görüyoruz ki bu kadarını yapabiliyorsunuz. Eksik kalan kısımlar da bizim işimiz olacak” dedi.

“Kendi kaybettiğiniz zamanın hesabını başkalarına yazmaya çalışmayınız”

Başbakan Ünal Üstel’in fiber optik projesinde “7 ay gecikildiği” yönündeki ifadelerine de yanıt veren Sıla Usar İncirli, CTP’nin projenin stratejik önemini ve hayata geçirilmesi gerektiğini defalarca dile getirdiğini anımsattı. İncirli, yapılan uyarıların projenin daha sağlıklı ve doğru şekilde hayata geçirilmesine yönelik olduğunu vurguladı ve ilk protokolün ülkeye fayda sağlamayacağı, hatta zarar verebileceği yönündeki uyarıların ardından ek protokolün hazırlandığına dikkat çekti. İncirli, “7 ayı, işin başında doğru şekilde başlatsaydınız kaybetmemiş olacaktınız. Kendi kaybettiğiniz zamanın hesabını başkalarına yazmaya çalışmayınız” dedi. Meclis’te ve komitelerde dile getirilen eleştirilerin hükümeti engellemeye değil, devletin hata yapmasını önlemeye ve doğruyu bulmaya yönelik olduğunun altını çizen İncirli, “Hepimiz bu ülkenin ekonomik mesellerini göz önünde bulunduruyoruz. Bu ülkeye siyasi, ekonomik açıdan zarar vermeme sorumluluğuna da sahip olmalıyız. O yüzden bu eleştiriler uyarılardır. Bunlar doğruyu bulmak için yapılmıştır. 7 ayı kaybettiren doğruyu bulmak için yapılan tartışmalar değildir. 7 ayı kaybettiren işin başında işleri yanlış yapmış olmaktır” ifadelerini kullandı.