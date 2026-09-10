Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, karma oy sisteminin zamanla suiistimal edilerek bir “sektöre” dönüştüğünü ve siyasi rekabeti zedelediğini belirterek, sistemin kaldırılmasının partileri güçlendireceğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Savaşan, geçmiş seçimlerde adayların kişisel pazarlıklarla iş birliği yaptığını, “karma oy simsarları” türediğini ve seçmen iradesinin sandığa tam olarak yansımadığını belirterek, “Amaç, adayların kişisel pazarlıklarla değil, partilerin vizyon ve projeleri üzerinden yarışmasıdır” ifadelerini kullandı.

Savaşan, “Elimde 500 kişilik karma oy kullanacak seçmen listesi var. Bu listeye dahil olmak için şu kadar ödeme yapmalısın” şeklinde pazarlıklar yapıldığını belirterek, karma oyun amacından uzaklaştırılarak bir piyasa haline getirildiğini ifade etti.

Gemi faciasına ilişkin de konuşan Savaşan, hükümetin ve tüm kurumların ilk günden itibaren sürece müdahil olduğunu, hukuki ve idari soruşturmaların sürdüğünü vurguladı.

Savaşan, “Hepimizin birinci önceliği kayıplarımıza ulaşmaktır; bunun için 7 gün 24 saat çalışılıyor. Aynı zamanda hukuki ve polisiye süreç de devam ediyor. Mecliste olağanüstü bir toplantı yapılacak ve önerdiğimiz araştırma komitesi konunun idari boyutunu inceleyecek. Bu kazanın aydınlatılması için nereye kadar gidilmesi gerekiyorsa gidilecek…” ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından Arıklı’nın bazı açıklamaları toplumda infial yarattığını, bunun üzerine Başbakanın bir kriz masası kurup süreçle ilgili tüm açıklamaların bu masadan yapılacağını duyurduğunu anlatan Savaşan, bunun Arıklı’ya ya da YDP’ye karşı bir hamle olmadığını ancak YDP’nin meseleyi başka bir boyuta taşımaya çalıştığını ifade etti.

YDP’nin hükümetten çekilmesiyle ilgili tartışmaları "gereksiz" bulduğunu belirten Savaşan, “Atama ve görevden alma yetkisi Başbakan'dadır... Ne Sayın Arıklı ne de partisiyle bir hesabımız olamaz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki fiber optik altyapı protokolü tartışmalarında ana muhalefet CTP’yi eleştiren Savaşan, KKTC’yi bir bilişim merkezi yapacak, genç girişimciliğin önünü açacak, teknoloji yatırımı çekecek ve günlük hayatı kolaylaştıracak dijital dönüşümün ülkeye kazandırılacağını söyledi.

İki seçimin aynı gün yapılmasının seçime katılım oranını artıracağını ve zamandan tasarruf ettireceğini söyleyen Savaşan, UBP’nin adaylarının üyelerin oylarıyla belirlenip sıralanacağını belirtti.