Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) tarafından 15 Haziran 2026 tarihinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun toplanmasına yönelik yazılı başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hür-İş tarafından ilk görüşme talebinin Temmuz ayı içerisinde yapılmasının, ekonomik verilerin daha sağlıklı ve bütüncül biçimde değerlendirilmesi açısından daha uygun olacağının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın sosyal diyalog ve tarafların sürece katılımını esas alan yaklaşımı çerçevesinde erken görüşme talebine saygı gösterildiği ifade edilerek, normal şartlarda Temmuz ayında başlatılan komisyon görüşmelerinin bu yıl Haziran ayına çekilmesi kararı alındığı kaydedildi.

Bu doğrultuda Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun 30 Haziran 2026 Salı günü saat 12.00'de toplanacağı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, Asgari Ücretler Yasası'nın 4'üncü maddesi uyarınca asgari ücretin belirlenmesinde hayat pahalılığı oranı başta olmak üzere çeşitli ekonomik ve sosyal göstergelerin dikkate alındığı hatırlatıldı.

İlgili döneme ilişkin resmi hayat pahalılığı oranının henüz açıklanmamış olması nedeniyle gerçekleştirilecek toplantının nihai karar toplantısı niteliği taşımadığı belirtilen açıklamada, toplantının ön değerlendirme ve istişare süreci olarak planlandığı ifade edildi.

Açıklamaya göre toplantıda, komisyon tarafları güncel ekonomik verilerini ve değerlendirmelerini paylaşacak, resmi hayat pahalılığı oranının açıklanmasının ardından yürütülecek nihai karar sürecine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Temmuz ayında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni asgari ücretin, Asgari Ücretler Yasası'nın öngördüğü usul ve esaslara uygun şekilde, tüm yasal süreler gözetilerek ve objektif ekonomik veriler ışığında belirlenmesi amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.