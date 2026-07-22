Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle bugünden itibaren 1 Ağustos’a kadar güneş altında çalışmayı yasakladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, söz konusu tarihlerde 12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışma yapılması yasaklandı.

- Hasipoğlu: “Çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik uygulamalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, açıklamasında, kararın yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcak hava koşullarının çalışanların sağlık ve güvenliği üzerinde oluşturabileceği riskleri en aza indirmek amacıyla alındığını kaydetti.

Yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcak hava koşullarına bağlı olarak çalışanların maruz kalabileceği sağlık ve güvenlik risklerini azaltmak, güvenli çalışma ortamlarının devamlılığını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini belirten Hasipoğlu, “KKTC Meteoroloji Dairesi’nin hava sıcaklığı tahminleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan teknik değerlendirmeler doğrultusunda alınan karar uyarınca, bugünden itibaren 1 Ağustos 2026 tarihine kadar (her iki tarih dâhil), 12.00–16.00 saatleri arasında açık alanda ve doğrudan güneş altında çalışma yapılması yasaklanmıştır.” dedi.

Hasipoğlu, 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 36’ncı maddesi kapsamında alınan kararın, aşırı sıcaklara bağlı olarak ortaya çıkabilecek sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve benzeri mesleki sağlık risklerinin önlenmesi amacıyla hayata geçirildiğini kaydetti.

Hasipoğlu, açık alanda faaliyet gösteren tüm işverenlerin çalışma programlarını, belirtilen saatleri dikkate alarak yeniden düzenlemeleri ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik gerekli tüm tedbirleri eksiksiz şekilde uygulamalarının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

- “Gerekli denetimler devam edecek”

Meskûn mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat sektörlerindeki faaliyetlerde, işin niteliği ve çalışma koşulları dikkate alınarak erken saatlerde çalışmaya başlanabileceğini belirten Hasipoğlu, “Bu kapsamda, inşaat sahalarında agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin taşınmasına yönelik çalışmalar da erken çalışma düzeni içerisinde gerçekleştirilebilecektir.” ifadelerine verdi.

Bakanlık olarak çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik uygulamaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Hasipoğlu, alınan kararın etkin biçimde uygulanması için gerekli denetimlerin devam edeceğini belirterek, tüm işverenleri ve çalışanları yasal düzenlemelere titizlikle uymaya davet etti.

Hasipoğlu, “Aşırı sıcak hava koşullarında çalışanlarımızın sağlığını korumak, güvenli çalışma ortamlarını sağlamak ve iş kazalarının önüne geçmek hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi