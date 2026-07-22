Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YBEM) tarafından üyelere özel "Kriz Döneminde Hayatta Kalmanın Anahtarı: Nakit Akışı ve Bütçe Yönetimi Semineri", KTSO Konferans Salonu'nda düzenlendi.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Uzman Ekonomist ve Mali Müşavir Mehmet Saydam'ın konuşmacı olarak yer aldığı seminere işverenler ve çalışanlar katıldı.

Seminerde, kriz dönemlerinde nakit akışı yönetimi, kârlılık ile nakit akışı arasındaki kritik fark, senaryo bazlı bütçe planlaması, finansal dayanıklılık ve aile şirketlerinde kurumsallaşma başlıkları, işletmelere uyarlanabilir somut örnekler üzerinden ele alındı.

Saydam, ekonomik belirsizlik dönemlerinde işletmeleri ayakta tutan unsurun yalnızca kârlılık değil, doğru yönetilen nakit akışı ve gerçekçi planlama olduğunun altını çizdi. Seminerin sonunda soru-cevap bölümüne yer verildi.

Seminer, YBEM tarafından hayata geçirilen sertifikalı Muhasebe Eğitim Serisi'nin açılış etkinliği niteliğini taşıyor. Serinin müfredat ve program detayları önümüzdeki dönemde üyelerle paylaşılacak.