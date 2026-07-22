Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Alayköy Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ulaş ile yönetici ve U13 takımı sporcularından oluşan heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erhürman, kulübün faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

U13 Ligi’nde başarılı bir performans sergileyen sporcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erhürman, başarılarının devamını dileyerek, sporcuları ve kulüp yönetimini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kabulde, ziyaretin anısına Cumhurbaşkanı Erhürman’a hediye takdim edildi.