Eski Meclis Başkanı ve eski Başbakan Hakkı Atun, kardeşi Emekli Tümgeneral Ali Fikret Atun’un makalelerinden oluşan, Prof. Dr. Ulvi Keser’in kaleme aldığı “Asker Gözüyle Strateji ve Güvenlik” isimli kitabı Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye takdim etti.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Töre, Hakkı Atun’u kabulünde, Hakkı Atun’un hem Cumhuriyet Meclisi’ne hem de milli davaya büyük hizmetleri olduğunu söyledi.

Töre, eserin, Kıbrıs meselesiyle ilgili gerçeklerin ortaya konması açısından önemli bir çalışma olduğunu, eserin çok daha fazla kişiye ulaştırılması noktasında hassasiyet gösterdiğini ve üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kitabın KKTC’nin Türkiye açısından stratejik önemin ortaya koyduğunu ifade etti.

Eskli Meclis Başkanı ve eski Başbakan Hakkı Atun da, abisi Emekli Tümgeneral Ali Fikret Atun’un Kıbrıs davasına verdiği hizmetleri anlattı.