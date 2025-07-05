Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis Komitesi'nden geçen “batık kredilerle ilgili af içeren düzenleme” konusunda açıklama yaptı.

Kudret Özersay, düzenlemenin komiteden oy birliğiyle geçtiğini vurguladı ve hükümetle muhalefete seslenerek, kamu vicdanını zedeleyecek bu tür düzenlemelerden geri adım atılması gerektiğini belirtti ve sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi çağrısında bulundu.

Özersay, yazılı açıklamasında, konuyla ilgili açıklama yapan 6 kooperatife sorular sorarak yanıt verdi.

Özersay, “Batık ve yasaya aykırı kredilere imza koyan bazı kooperatif yöneticilerine; ‘bu af sizi de kapsıyor mu kapsamıyor mu’ diye sorarak, bunu gizlemeye devam ederseniz o detayı da kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Özersay, bazı kooperatif yöneticilerinin geçmişte yasa dışı ve batık kredilere imza attığını öne sürdü.

6 kooperatifin ortak açıklamasına işaret eden Özersay, bu açıklamayı yapan yöneticilerin bir kısmının daha önce Koop-Süt ve Zirai Levazım’a verilen yasa dışı kredilerde imzası bulunan kişiler olup olmadığını sordu. “Diğer kooperatif yöneticilerini tenzih ederim” diyen Özersay, “Ama bu altı kooperatifin yönetici konumundaki bazı kişiler, batık kredi kararlarının altına imza atan isimler midir?” sorusunu gündeme taşıdı.

Kooperatiflerin yaptığı açıklamada, “Geçici maddenin af düzenlemesi olmadığı ve hukuki takibin yapılabilmesi için konulduğunun” savunulduğunu ifade eden Özersay, bu açıklamayı eleştirdi ve “Polis soruşturması şu anda devam ediyor. Hukuki takip için geçici madde koyduk demek kadar anlamsız bir açıklama olamaz” dedi.

Özersay, “Son olarak komite çalışmalarına teknik düzeyde katkı koyan yetkililerin, komitedeki vekillere bu düzenlemenin bir af olduğunu söyleyip söylemediğini” de sordu.