Lefkoşa’da meydana gelen "Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal" suçundan tutuklanan R.D.M.M. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Alperen Asena, zanlının 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir bölgeden Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçerek askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlının sorgusunda, Lefkoşa’da bilmediği bir noktadan KKTC’ye geçtiğini ve ülkesine geri dönmek istediğini söylediğini aktaran polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Polis, zanlının KKTC’de herhangi bir bağı ve yasal statüsü bulunmadığını belirterek, 22 günü aşmayacak süreyle Merkezi Cezaevi'nde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, R.D.M.M.'nin 22 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.