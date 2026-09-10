Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen TDT İçişleri Bakanları 3. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gözlemci ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Macaristan ve Türkmenistan'ın da toplantılarda yer almasının Teşkilata güç katacağına inandığını ifade etti.

Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ülkeleri arasında suçla mücadele ve güvenlik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Yeni nesil suç örgütleri, zehir tacirleri, siber suçlar gibi bütün alanlarda işbirliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.

Çiftçi, Astana'da düzenlenen TDT İçişleri Bakanları 3. Toplantısı'nda konuştu.

Bölgesel ve küresel çatışmaların arttığı, Gazze'de yaşananların ve bölgedeki saldırıların devam ettiği, uluslararası hukukun ciddi sınamalardan geçtiği bir dönemden geçildiğine işaret eden Çiftçi, TDT ülkelerinin güvenlik alanındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Toplantının hayırlı sonuçlar doğurmasını dileyen Çiftçi, gözlemci ülkeler KKTC, Macaristan ve Türkmenistan'ın da toplantılarda yer almasının Teşkilata güç katacağına inandığını ifade etti.

- "İşbirliğimizin daha ileriye taşındığını memnuniyetle müşahede ediyoruz"

Çiftçi, İçişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin her toplantıyla daha ileri taşındığını belirterek, Bakü'deki toplantının ardından kolluk eğitimi, suçla mücadele ve göç yönetimi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin güçlendirildiğini söyledi.

Bu süreçte imzalanan hukuki metinlerle ortak çalışmaların hukuki zemininin de sağlamlaştırıldığını aktaran Çiftçi, geçen yıl kurulan "Türk Devletleri Polis Akademileri Platformu"nun akademik ve mesleki kapasiteye önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

- Yeni nesil suç örgütlerine karşı ortak mücadele çağrısı

Çiftçi, TDT ülkeleri arasında suçla mücadele ve güvenlik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek "Yeni nesil suç örgütleri, zehir tacirleri, siber suçlar gibi bütün alanlarda işbirliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.

Yasa dışı bahis, kumar ve şans oyunlarıyla mücadelenin TDT'nin 2027-2031 Strateji Belgesi'ne eklenmesini faydalı gördüklerini söyleyen Çiftçi, bu konunun 13. Devlet Başkanları Zirvesi'nde ele alınmasını önerdi.

- Aranan şahısların yakalanması için ortak mekanizma önerisi

Suçla mücadelenin önemli unsurlarından birinin aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi olduğunu belirten Çiftçi, yeni nesil organize suç örgütlerinin faaliyetlerini farklı ülkeler üzerinden sürdürebildiğine işaret etti.

Çiftçi, uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayarak, bu yıl INTERPOL kanalıyla kırmızı bülten ve difüzyonla aranan 409 kişinin yakalandığını, kırmızı bülten ve uluslararası seviyede aranan 657 kişinin de Türkiye’ye getirildiğini söyledi.

- TÜRKPOL önerisi

Çiftçi, TDT ülkeleri arasında suçla mücadele alanında yeni bir kurumsal mekanizma oluşturulmasını önerdiklerini belirterek, "Suçla Mücadele Konseyi"nin birçok alanda işbirliği için güçlü bir çatı oluşturacağını ifade etti.

Konseyin kurucu anlaşmasına ilişkin ilk toplantının temmuzda yapıldığını aktaran Çiftçi, oluşturulacak mekanizmanın aranan şahısların tespiti konusunda da ortak çalışma imkanı sağlayacağını dile getirdi.

Önerilen yapının gelecekte daha kapsamlı bir kuruma dönüşebileceğini anlatan Çiftçi, "EUROPOL ve ASEANAPOL gibi bu mekanizmanın ilerleyen dönemde TÜRKPOL (Türk Devletleri Kolluk İş Birliği Ajansı) halini alabileceğini düşünüyoruz." dedi.

- Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele

Toplantının önemli gündem maddelerinden birinin düzensiz göç ve göçle bağlantılı suçlarla mücadele olduğunu belirten Çiftçi, ülkeler arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Kazakistan'ın ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, TDT İçişleri Bakanları 4. Toplantısı'nda mevkidaşlarını Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.