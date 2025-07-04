Çatalca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptığı otomobilde bulunan Astsubay Emirhan Altın(24) hayatını kaybederken iki uzman çavuş yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Muratbey mevkii Çatalca Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DZC 538 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Emirhan Altın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan S.S. ve İ.B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybeden 24 yaşındaki Emirhan Altın'ın Astsubay, İ.B. ve S.S.'nin de Uzman Çavuş olarak Çatalca'da Jandarma personeli olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol otomobilin kaldırılması ve temizleme işlemlerinin ardından açıldı.