İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınında alevlerle mücadele sırasında korku dolu anlar yaşandı. Çalışmalar sırasında bir arazöz, metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlerin arasında kaldı.

İzmir'in Buca ilçesinde orman yangınına müdahale eden bir arazözde bulunan orman işçileri, alevlerin arasında ölümle burun buruna geldi.

Yangına müdahale eden ekiplerin alevler arasında kaldıkları anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde büyük özveriyle çalışan orman işçilerinin, arazöz içinde yoğun alevlerin arasında kaldığı ve güçlükle kurtuldukları anlar yer aldı.

"BURASI CEHENNEM OLDU"

Ekiplerin yaşadığı panik de görüntülerde duyuldu.

Alevlerin arasında kalan itfaiyecilerden birinin "Cehennem oldu burası." dediği, bir diğerinin ise "Camı kapat, hakkınızı helal edin" diye bağırdığı ve arkadaşlarını "Korkmayın." diyerek sakinleştirmeye çalıştığı duyuluyor.

GÖKYÜZÜ DUMANLA KAPLANDI

Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler nedeniyle Yıldızlar Mahallesi ve bölgede bulunan bazı hobi bahçeleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Dün akşam saatlerinde havanın kararmasının ardından müdahale karadan devam ederken, gece boyunca süren yangın nedeni ile bölgede gökyüzü dumanla kaplandı.

Ayrıca yangına Bursa, Manisa, Kayseri, Denizli gibi çok sayıda ilden itfaiye ekipleri desteğe geldi.