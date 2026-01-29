Hindistan'da iki kişinin Nipah virüsü taşıdığının doğrulanmasının ardından, bazı Asya ülkelerinin havalimanlarında tarama önlemleri uygulamaya başladığı bildirildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Barasat kentinde iki kişinin Nipah virüsü taşıdığının doğrulanmasının ardından bazı Asya ülkeleri, havalimanlarında tarama önlemlerini uygulamaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Nipah virüsü nedeniyle tahmini ölüm oranı yüzde 40 ile 75 arasında kaydedilirken henüz Hindistan'dan başka bir ülkede vaka bildirilmedi.

Ancak virüsün yayılma ihtimaline karşı Endonezya, Tayland, Myanmar, Çin ve Vietnam özellikle hava alanlarında kapsamlı önlemler aldı.

Henüz vaka bildirilmemesine rağmen Endonezya ve Tayland'da, büyük havaalanlarında sağlık beyanları, sıcaklık kontrolleri ve gelen yolcular için görsel izleme uygulamalarını artırdı.

Ayrıca, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'nda Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinden gelen direkt uçuşların varış kapılarına termal tarayıcılar kuruldu.

Myanmar’da, Batı Bengal'e zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması tavsiye edildi. Seyahatten sonraki 14 gün içinde belirtilerin görülmesi halinde yolcuların derhal tıbbi yardım alması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca tıbbi malzeme ve laboratuvar test kapasitelerinin artırıldığı ifade edildi.

Vietnam da Nipah virüsüne karşı tedbirleri arttırıyor. Bu kapsamda, yerel yetkililere sınır geçişlerinde, sağlık tesislerinde ve toplu alanlarda izleme faaliyetlerinin artırılması talimatı verildi.

Çin’de, Nipah virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında sınır bölgelerinde hastalık önleme faaliyetleri güçlendirildi. Ülkede, sağlık personeline yönelik eğitimler artırılırken yetkililerin risk değerlendirmelerine başladığı bildirildi. Ayrıca, ülkede izleme ile test kapasitelerinin genişletildiği belirtildi.

- Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü bulaşan kişilerde belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi semptomlarla grip benzeri bir durum gelişebiliyor.

Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başladığı için bu adı almıştı.